ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
У Южного российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.
В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также со станковых противотанковых гранатометов.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, заставив его прекратить обстрелы.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7:00 утра 22 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Неподалеку Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - резюмировали в штабе.
Напомним
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