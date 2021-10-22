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ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

Киев • УНН

 • 12880 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

Детали

В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Южного российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также со станковых противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, заставив его прекратить обстрелы.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7:00 утра 22 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - резюмировали в штабе.

Напомним

Оккупационные власти в Донецке ослабили блокаду работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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