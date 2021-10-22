ООС: боевики девять раз нарушили "тишину", есть раненный и травмированный
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. На Донбассе в течение текущих суток боевики девять раз нарушили "режим тишины". Вследствие вражеского огня был ранен один украинский военный, еще один получил боевое травмирование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ООС.
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"В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что неподалеку Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.
Отмечается, что в сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Также украинские позиции в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы. У Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс. Вблизи Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.
"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное. Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения", - информирует ООС.
Дополнение
За прошедшие сутки, 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.