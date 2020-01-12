ООС: боевики трижды нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. С начала этого периода в районе проведения операции Объединенных сил боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
“В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.
Так, один обстрел по украинским позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: неподалеку Майского — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
“Два обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки „Север“, а именно: вблизи населенного пункта Новотошковское — из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин; рядом с Орехово — с 82-мм минометов — 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов”, — отмечается в сообщении.
Также, сегодня, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, в Луганской области до 8 лет заключения приговорили боевика “ЛНР”.