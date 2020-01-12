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ООС: бойовики тричі порушили режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. З початку цієї доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні.

Так, один обстріл по українським позиціям відкривався у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, а саме: неподалік Травневого — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Два обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Північ“, а саме: поблизу населеного пункту Новотошківське — з мінометів калібру 82 мм противник випустив 7 мін; поруч з Оріховим — з 82-мм мінометів — 19 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів”, — зазначається в повідомленні.

Також, сьогодні, 12 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, на Луганщині до 8 років ув’язнення засудили бойовика “ЛНР”.

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