На Луганщині до 8 років ув’язнення засудили бойовика "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Луганщині бойовика "ЛНР", якого у вересня вивели на територію України, засудили до 8 років ув’язнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України до восьми років позбавлення волі засуджено бойовика терористичної організації "ЛНР", - сказано у повідомленні.
Контррозвідники та слідчі спецслужби встановили, що у 2014-2015 роках мешканець тимчасово окупованого Сорокиного у складі незаконних підрозділів терористів протистояв силам АТО на території Донецької та Луганської областей.
Він, зокрема, брав активну участь у запеклих бойових діях під Дебальцевим. Згодом бойовик продовжив "службу" на блокпостах терористів та у так званому "митному комітеті ЛНР".
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, бойовика було оголошено у розшук. У вересні минулого року в результаті спланованої оперативної комбінації СБУ вивела терориста на підконтрольну Україні територію та затримала його.
Сватівський районний суд Луганської області визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та в участі у діяльності терористичної організації. Вирок набув законної сили.
Нагадаємо, затриманого у Запорізькій області бойовика терористичної організації "ДНР" засудили до 5 років ув’язнення.