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На Луганщині до 8 років ув’язнення засудили бойовика "ЛНР"

На Луганщині до 8 років ув’язнення засудили бойовика "ЛНР"

Київ • УНН

 • 12299 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. На Луганщині бойовика "ЛНР", якого у вересня вивели на територію України, засудили до 8 років ув’язнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України до восьми років позбавлення волі засуджено бойовика терористичної організації "ЛНР", - сказано у повідомленні.

Контррозвідники та слідчі спецслужби встановили, що у 2014-2015 роках мешканець тимчасово окупованого Сорокиного у складі незаконних підрозділів терористів протистояв силам АТО на території Донецької та Луганської областей.

Він, зокрема, брав активну участь у запеклих бойових діях під Дебальцевим. Згодом бойовик продовжив "службу" на блокпостах терористів та у так званому "митному комітеті ЛНР".

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, бойовика було оголошено у розшук. У вересні минулого року в результаті спланованої оперативної комбінації СБУ вивела терориста на підконтрольну Україні територію та затримала його. 

Сватівський районний суд Луганської області визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та в участі у діяльності терористичної організації. Вирок набув законної сили.

Нагадаємо, затриманого у Запорізькій області бойовика терористичної організації "ДНР" засудили до 5 років ув’язнення.

Українські Національні Новини

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