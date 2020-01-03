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Бойовика “ДНР” засудили до п’яти років ув’язнення

Бойовика “ДНР” засудили до п’яти років ув’язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Затриманого у Запорізькій області бойовика терористичної організації “ДНР” засудили до п’яти років ув’язнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Мешканець Шахтарська, перебуваючи у місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній території Донеччини за скоєння тяжкого злочину, у квітні 2014 року був звільнений бойовиками з в’язниці за умови приєднання до лав незаконних збройних формувань. У складі угруповання терористів він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов’янська та бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема корегував артилерійські обстріли українських підрозділів”, — сказано у повідомленні.

Також бойовик причетний до переправлення військової техніки, зброї та боєприпасів з РФ на тимчасово непідконтрольну територію Донеччини.

У серпні 2019 року співробітники контррозвідки СБУ затримали зловмисника у Запорізькій області, куди він прибув до своїх родичів, у яких переховувався.

Слов’янський міскрайонний суд визнав затриманого винним в скоєні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Слідство у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Нагадаємо, “міністра “ДНР” заочно засудили до 12 років позбавлення волі. 

Українські Національні Новини

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