Ще одного “міністра “ДНР” заочно засудили до 12 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Костянтинівському міськрайонному суді прокуратура Донецької області, оголошено заочний вирок мешканцю м. Донецька, який, займаючи відповідальну посаду у терористичній організації “ДНР”, упродовж 5 років активно співпрацює з бойовиками, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Як повідомили у прокуратурі під час спеціального судового розгляду встановлено, що у листопаді 2014 року 36-річний чоловік, маючи тривалий стаж роботи в органах МНС України, зрадивши присязі, перейшов на бік терористів та був призначений на посаду так званого “міністра у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха ДНР”.
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"З того часу посадовець-зрадник не покинув ряди терористичної організації та продовжує співпрацювати з бойовиками, видаючи злочинні накази щодо діяльності установ і організацій, які перебувають у нього в підпорядкуванні, та вчиняє інші протиправні дії, направлені на порушення конституційних прав громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Суд визнав голову зазначеного псевдо-міністерства винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) КК України та заочно засудив до 12 років за гратами з конфіскацією майна.