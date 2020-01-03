Боевика "ДНР" приговорили к пяти годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Задержанного в Запорожской области боевика террористической организации "ДНР" приговорили к пяти годам заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Житель Шахтерска, находясь в местах лишения свободы на временно неподконтрольной территории Донецкой области за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден боевиками из тюрьмы при условии присоединения к рядам незаконных вооруженных формирований. В составе группировки террористов он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений", - сказано в сообщении.
Также боевик причастен к переправке военной техники, оружия и боеприпасов из РФ на временно неподконтрольную территорию Донбасса.
В августе 2019 года сотрудники контрразведки СБУ задержали злоумышленника в Запорожской области, куда он прибыл к своим родственникам, у которых скрывался.
Славянский горрайонный суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Следствие в уголовном производстве осуществляли следователи Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.
Напомним, "министра "ДНР" заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.