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Боевика "ДНР" приговорили к пяти годам тюрьмы

Боевика "ДНР" приговорили к пяти годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 8225 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Задержанного в Запорожской области боевика террористической организации "ДНР" приговорили к пяти годам заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Житель Шахтерска, находясь в местах лишения свободы на временно неподконтрольной территории Донецкой области за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден боевиками из тюрьмы при условии присоединения к рядам незаконных вооруженных формирований. В составе группировки террористов он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений", - сказано в сообщении.

Также боевик причастен к переправке военной техники, оружия и боеприпасов из РФ на временно неподконтрольную территорию Донбасса.

В августе 2019 года сотрудники контрразведки СБУ задержали злоумышленника в Запорожской области, куда он прибыл к своим родственникам, у которых скрывался.

Славянский горрайонный суд признал задержанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Следствие в уголовном производстве осуществляли следователи Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Напомним, "министра "ДНР" заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

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