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5 марта, 15:49 • 126074 просмотра

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В Луганской области к 8 годам заключения приговорили боевика "ЛНР"

В Луганской области к 8 годам заключения приговорили боевика "ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 12299 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Луганской области боевика "ЛНР", которого в сентябре вывели на территорию Украины, приговорили к 8 годам заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По материалам контрразведки Службы безопасности Украины к восьми годам лишения свободы приговорен боевик террористической организации "ЛНР", - говорится в сообщении.

Контрразведчики и следователи спецслужбы установили, что в 2014-2015 годах житель временно оккупированного Сорокиного в составе незаконных подразделений террористов противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Он, в частности, принимал активное участие в ожесточенных боевых действиях под Дебальцево. Впоследствии боевик продолжил "службу" на блокпостах террористов и в так называемом "таможенном комитете ЛНР".

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, боевика объявили в розыск. В сентябре прошлого года в результате спланированной оперативной комбинации СБУ вывела террориста на подконтрольную Украины территорию и задержала его.

Сватовский районный суд Луганской области признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в участии в деятельности террористической организации. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, задержанного в Запорожской области боевика террористической организации "ДНР" осудили к 5 годам заключения.

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