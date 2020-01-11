В Луганской области к 8 годам заключения приговорили боевика "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Луганской области боевика "ЛНР", которого в сентябре вывели на территорию Украины, приговорили к 8 годам заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По материалам контрразведки Службы безопасности Украины к восьми годам лишения свободы приговорен боевик террористической организации "ЛНР", - говорится в сообщении.
Контрразведчики и следователи спецслужбы установили, что в 2014-2015 годах житель временно оккупированного Сорокиного в составе незаконных подразделений террористов противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей.
Он, в частности, принимал активное участие в ожесточенных боевых действиях под Дебальцево. Впоследствии боевик продолжил "службу" на блокпостах террористов и в так называемом "таможенном комитете ЛНР".
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, боевика объявили в розыск. В сентябре прошлого года в результате спланированной оперативной комбинации СБУ вывела террориста на подконтрольную Украины территорию и задержала его.
Сватовский районный суд Луганской области признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в участии в деятельности террористической организации. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, задержанного в Запорожской области боевика террористической организации "ДНР" осудили к 5 годам заключения.