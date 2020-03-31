ООС: боевики три случае обстреляли украинские позиции, есть раненый

КИЕВ. 31 марта. УНН. С начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции. Кроме того, один военнослужащий подорвался на мине и сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.