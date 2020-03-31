ООС: боевики три случае обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. С начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции. Кроме того, один военнослужащий подорвался на мине и сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“Ночь прошла спокойно, однако утром противник совершил 3 обстрелы на Донецком направлении”, — отметил он.
Отмечается, что у Опытного после 7 утра начал раздаваться вражеский пулемет большого калибра, но военнослужащие Объединенных сил огнем с запрещенной вооружение быстро заставили его замолчать.
Так, около 10 часов в районе Красногоровки разорвались 20 мин 120-го калибра.
По данным Минобороны, неподалеку Каменки оккупанты провели огневую провокацию с использованием автоматического станкового гранатомета.
“К сожалению, сегодня в очередной раз получила подтверждение истина о откровенном пренебрежении российско-оккупационными войсками требований Международного гуманитарного права при ведении боевых действий”, — добавил он.
Сообщается, что в районе населенного пункта Екатериновка, что на Луганщине, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине. После оказания первичной медицинской помощи нашего воина эвакуировали в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.
“Предварительно, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями”, — подытожил он.
Напомним, 30 марта вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один — боевое поражение.