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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73343 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 86625 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 99523 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 96629 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106646 просмотра

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5 марта, 08:58 • 103609 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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ООС: боевики три случае обстреляли украинские позиции, есть раненый

ООС: боевики три случае обстреляли украинские позиции, есть раненый

Киев  •  УНН

 • 8643 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. С начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции. Кроме того, один военнослужащий подорвался на мине и сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Ночь прошла спокойно, однако утром противник совершил 3 обстрелы на Донецком направлении”, — отметил он.

Отмечается, что у Опытного после 7 утра начал раздаваться вражеский пулемет большого калибра, но военнослужащие Объединенных сил огнем с запрещенной вооружение быстро заставили его замолчать.

Так, около 10 часов в районе Красногоровки разорвались 20 мин 120-го калибра.

По данным Минобороны, неподалеку Каменки оккупанты провели огневую провокацию с использованием автоматического станкового гранатомета.

“К сожалению, сегодня в очередной раз получила подтверждение истина о откровенном пренебрежении российско-оккупационными войсками требований Международного гуманитарного права при ведении боевых действий”, — добавил он.

Сообщается, что в районе населенного пункта Екатериновка, что на Луганщине, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине. После оказания первичной медицинской помощи нашего воина эвакуировали в лечебное учреждение в тяжелом состоянии.

“Предварительно, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями”, — подытожил он.

Напомним, 30 марта вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один — боевое поражение.

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