ООС: бойовики три разиі обстріляли українські позиції, є поранений

КИЇВ. 31 березня. УНН. З початку доби бойовики тричі обстріляли українські позиції. Окрім того, один військовослужбовець підірвався на міні та наразі перебуває у важкому стані. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України, полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.