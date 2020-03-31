ООС: бойовики три разиі обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. З початку доби бойовики тричі обстріляли українські позиції. Окрім того, один військовослужбовець підірвався на міні та наразі перебуває у важкому стані. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України, полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Ніч минула спокійно, проте зранку противник здійснив 3 обстріли на Донецькому напрямку”, — зазначив він.
Зазначається, що біля Опитного після 7-ї ранку почав лунати ворожий кулемет великого калібру, але військовослужбовці Об’єднаних сил вогнем із незабороненого озброєння швидко змусили його замовкнути.
Так, близько 10-ї години в районі Красногорівки розірвалися 20 мін 120-го калібру.
За даними Міноборони, неподалік Кам’янки окупанти здійснили вогневу провокацію з використанням автоматичного станкового гранатомету.
“На жаль, сьогодні вкотре отримала підтвердження істина про відверте нехтування російсько-окупаційними військами вимог Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій”, — додав він.
Повідомляється, що в районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганщині, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець отримав травму внаслідок підриву на протипіхотній міні. Після надання первинної медичної допомоги нашого воїна евакуювали до лікувального закладу у важкому стані.
“Попередньо, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями”, — підсумував він.
Нагадаємо, 30 березня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один — бойове ураження.