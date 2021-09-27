ООС: боевики шесть раз нарушили "режим тишины", есть погибший и раненый

Напомним
ВСУ не фиксируют массовое возвращение в пункты дислокации российских военных после “Запада-2021”.
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 26 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, возросла. Российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону ВОДЯНОГО, что на Приазовье, и дважды возле Новолуганского.
Реакция украинской стороны
“Наши военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность”, — сообщили в штабе.
Добавляется, что в результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью, другой — огнестрельное осколочное ранение. “Защитник находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести”, — добавили военные. “Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина”, — сообщили в штабе.
Ситуация с начала суток
В течение текущих суток, 27 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним
ВСУ не фиксируют массовое возвращение в пункты дислокации российских военных после “Запада-2021”.