ООС: боевики шесть раз нарушили "режим тишины", есть погибший и раненый

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 26 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, возросла. Российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиций подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону ВОДЯНОГО, что на Приазовье, и дважды возле Новолуганского.

Реакция украинской стороны

“Наши военнослужащие открывали адекватный огонь и заставили противника прекратить огневую активность”, — сообщили в штабе.

Добавляется, что в результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью, другой — огнестрельное осколочное ранение. “Защитник находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести”, — добавили военные. “Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина”, — сообщили в штабе.

Ситуация с начала суток

В течение текущих суток, 27 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним

ВСУ не фиксируют массовое возвращение в пункты дислокации российских военных после “Запада-2021”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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