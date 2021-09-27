ООС: бойовики шість разів порушили "режим тиші", є загиблий та поранений

Деталі

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Ввечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь в бік ВОДЯНОГО, що на Приазов’ї, та двічі біля Новолуганського.

Реакція української сторони

“Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність”, — повідомили у штабі.

Додається, що внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, інший — вогнепальне осколкове поранення. “Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — середньої важкості”, — додали військові. “Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна”, — повідомили у штабі.

Ситуація від початку доби

Протягом поточної доби, 27 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.