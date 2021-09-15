ООС: боевики ранили украинского военного
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение, информируют УНН в штабе ООС.
Детали
В районе населенного пункта Пески противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
Близ Нью-Йорка российские наемники дважды обстреляли позиции наших военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов. У Шумел враг совершил обстрел с запрещенной минского договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
Реакция украинской стороны
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 утра 15 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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