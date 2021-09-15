ООС: бойовики поранили українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 14 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення, інформують УНН в штабі ООС.
Деталі
В районі населеного пункту Піски противник вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Нью-Йорка російські найманці двічі обстріляли позиції наших військовослужбовців із станкових протитанкових гранатометів. Біля Шумів ворог здійснив обстріл із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм та мінометів 120 калібру.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Реакція української сторони
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 15 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ готуються до відбиття загрози повномасштабного вторгнення – Залужний