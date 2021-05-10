ООС: боевики один раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
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“За прошедшие сутки, 9 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что боевых потерь среди наших защитников нет.
Детали
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Во время плановых полетов БПЛА Миссии над временно оккупированными территориями ОРДЛО произошло глушения GPS сигнала вблизи населенных пунктов Верхнешороковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка, Светлый Луч.
Возле населенных пунктов Железное и Калинове наблюдатели Миссии, в результате глушения сигнала, не смогли поднять в воздух БПЛА.
“Еще раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на прописанных минскими договоренностями позициях и неуклонно придерживаются обязательств, о режиме прекращения огня”, — добавили в штабе.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часа утра, 10 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Недалеко от населенного пункта Троицкое противник открыл огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра.
Боевых потерь среди украинцев военных нет.
Напомним
На оккупированной территории наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 807 случаев нарушения прекращения огня 7 мая.