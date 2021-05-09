В ОБСЄ зафіксували понад 800 випадків порушення “режиму тиші” на Донбасі за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На окупованій території спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 807 випадків порушення припинення вогню 7 травня. Про це йдеться у щоденному звіті місії, пише УНН.
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У Донецькій області зафіксували їх 663 випадки порушення припинення вогню, у тому числі 104 вибухи. Напруженою була ситуація і на південному сході від Петровського і в районі Донецької фільтрувальної станції. У Петровському чули численні вибухи і постріли з великокаліберних кулеметів.
У Луганській області повідомляють про 144 порушення режиму припинення вогню, серед них — 7 вибухів невизначеного походження.
Більшість порушень сталися на південно-східній околиці Луганська. Там, скоріш за все, бойовики влаштували навчання, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, яким передбачена заборона на проведення навчань (занять) з бойовою стрільбою в зоні безпеки. Спостерігачі чули не менше 100 пострілів.
Нагадаємо
З початку доби 8 квітня бойовики на Донбасі здійснили 5 порушень режиму припинення вогню.