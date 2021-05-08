Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 5 обстрілів, втрат немає
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. З початку доби бойовики на Донбасі здійснили 5 порушень режиму припинення вогню. Як повідомили у пресцентрі ООС, втрат серед українських військових немає, передає УНН.
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За даними пресцентру, поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.
Неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Біля Мар'їнки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а у передмісті селища ЗОЛОТЕ-4 – зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі Авдіївки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
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"Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - повідомили у пресцентрі.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 7 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.