ООС: бойовики 11 разів порушували “режим тиші”

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Протягом минулої доби, 7 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, пише УНН.

Деталі

Ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру, мінометів 120 калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського окупанти здійснили обстріл з мінометів 120 калібру. З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки – ще й з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного – ще й з підствольних гранатометів. У районі населеного пункту ПІвденне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Поточна доба

Станом на 7 годину ранку 8 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Південне противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру та мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь по нашим позиціям зі стрілецької зброї.

Нагадаємо

У львівській лікарні помер військовий, якого 9 квітня поранив снайпер поблизу Старогнатівки.

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