ООС: боевики 11 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. За прошедшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, пишет УНН.
Детали
Враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. У населенного пункта Шумы противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новгородского оккупанты совершили обстрел из минометов 120 калибра. С крупнокалиберных пулеметов оккупанты совершили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельске, а у Авдеевки - еще и из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного - еще и с подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Южную оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Текущие сутки
По состоянию на 7:00 утра 8 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Южное противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120-го калибра. Неподалеку Авдеевки оккупанты открывали огонь по нашим позициям из стрелкового оружия.
Напомним
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