Ситуация на Донбассе: боевики совершили 5 обстрелов, потерь нет

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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2 марта, 17:53 • 155754 просмотра

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КИЕВ. 8 мая. УНН. С начала суток боевики на Донбассе осуществили 5 нарушений режима прекращения огня. Как сообщили в пресс-центре ООС, потерь среди украинских военных нет, передает УНН.

Детали

По данным пресс-центра, вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Недалеко от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

У Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 - с станковых противотанковых гранатометов.

В районе Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Цитата

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - сообщили в пресс-центре.

Напомним

За прошедшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

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