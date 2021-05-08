Ситуация на Донбассе: боевики совершили 5 обстрелов, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. С начала суток боевики на Донбассе осуществили 5 нарушений режима прекращения огня. Как сообщили в пресс-центре ООС, потерь среди украинских военных нет, передает УНН.
Детали
По данным пресс-центра, вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.
Недалеко от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
У Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 - с станковых противотанковых гранатометов.
В районе Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.
Цитата
"Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - сообщили в пресс-центре.
Напомним
За прошедшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.