В ОБСЕ зафиксировали более 800 случаев нарушения "режима тишины" на Донбассе за сутки

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Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 76663 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 130143 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 185354 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 187172 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272010 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 314777 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157111 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142935 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 269665 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Актуальное
В ОБСЕ зафиксировали более 800 случаев нарушения "режима тишины" на Донбассе за сутки

В ОБСЕ зафиксировали более 800 случаев нарушения "режима тишины" на Донбассе за сутки

Киев  •  УНН

 • 19316 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. На оккупированной территории наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 807 случаев нарушения прекращения огня 7 мая. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии, пишет УНН.

Детали

В Донецкой области зафиксировали их 663 случаях нарушения прекращения огня, в том числе 104 взрывы. Напряженной была ситуация и на юго-востоке от Петровского и в районе Донецкой фильтровальной станции. В Петровском слышали многочисленные взрывы и выстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской области сообщают о 144 нарушения режима прекращения огня, среди них - 7 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли на юго-восточной окраине Луганска. Там, скорее всего, боевики устроили обучения, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, которым предусмотрен запрет на проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности. Наблюдатели слышали не менее 100 выстрелов.

Напомним

С начала суток 8 апреля боевики на Донбассе осуществили 5 нарушений режима прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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