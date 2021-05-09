В ОБСЕ зафиксировали более 800 случаев нарушения "режима тишины" на Донбассе за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На оккупированной территории наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 807 случаев нарушения прекращения огня 7 мая. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии, пишет УНН.
Детали
В Донецкой области зафиксировали их 663 случаях нарушения прекращения огня, в том числе 104 взрывы. Напряженной была ситуация и на юго-востоке от Петровского и в районе Донецкой фильтровальной станции. В Петровском слышали многочисленные взрывы и выстрелы из крупнокалиберных пулеметов.
В Луганской области сообщают о 144 нарушения режима прекращения огня, среди них - 7 взрывов неопределенного происхождения.
Большинство нарушений произошли на юго-восточной окраине Луганска. Там, скорее всего, боевики устроили обучения, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, которым предусмотрен запрет на проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности. Наблюдатели слышали не менее 100 выстрелов.
Напомним
С начала суток 8 апреля боевики на Донбассе осуществили 5 нарушений режима прекращения огня.