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ООС: бойовики один раз порушили "режим тиші"

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.

Цитата

"Протягом минулої доби, 9 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат серед наших захисників немає.

Деталі

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Під час планових польотів БПЛА Місії над тимчасово окупованими територіями ОРДЛО відбулося глушіння GPS сигналу поблизу населених пунктів Верхньошороківське, Черненко, Степанівка, Новогнатівка, Старогнатівка, Світлий Луч.

Біля населених пунктів Залізне та Калинове спостерігачі Місії, внаслідок глушіння сигналу, не змогли підняти у повітря БПЛА.

"Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на прописаних Мінськими домовленостями позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо режиму припинення вогню", - додали у штабі.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 10 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкрив вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо

На окупованій території спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 807 випадків порушення припинення вогню 7 травня.

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