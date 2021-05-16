ООС: боевики обстреляли из огнеметов Катериновку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов населенный пункт Катериновка, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Цитата:
"Сегодня, 16 мая, украинская сторона зафиксировала и верифицировала факты применения вооруженными формированиями РФ реактивного пехотного огнемета. В частности, оккупантами был открыт огонь термобарическими боеприпасами объёмного взрыва в направлении населенного пункта Катериновка", - сообщили в штабе.
Детали
Отмечается, что такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва - заряд боевой подрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине.
Как отметили в штабе, этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта. Обо всех зафиксированых нарушениях Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ Украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ.
"Еще раз утвердительно подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе ООС.
Дополнение
15 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня.