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The Guardian

Фокс Ньюс

ООС: бойовики обстріляли з вогнеметів Катеринівку

Київ • УНН

 • 27801 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. В районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів населений пункт Катеринівка, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

ООС: бойовики обстріляли з вогнеметів Катеринівку

Цитата: 

"Сьогодні, 16 травня, Українська сторона зафіксувала та верифікувала факти застосування збройними формуваннями РФ реактивного піхотного вогнемету. Зокрема, окупантами було відкрито вогонь термобаричними боєприпасами в напрямку населеного пункту Катеринівка", - повідомили у штабі.

Деталі 

Зазначається, що такий вид зброї дозволяє вести ефективний обстріл на дальність до 600 м, а у місці вибуху – заряд бойової частини підривається, формуючи вогняну хмару об’ємом 120 кубометрів. Такі вогнемети знаходяться на озброєнні російської армії та застосовувалися у ході першої і другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні.

Як наголосили в штабі, цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання РФ озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту. Про всі зафіксовані порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ.

"Вкотре ствердно наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили в штабі ООС.

Доповнення 

15 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

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