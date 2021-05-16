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ООС: бойовики 16 разів порушували “режим тиші”, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Протягом минулої доби, 15 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню, одного військового поранено. Про це повідомляють у штабі ООС, пише УНН.

ООС: бойовики 16 разів порушували “режим тиші”, є поранений

Деталі

Неподалік населеного пункту Водяне ворог тричі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Поблизу Пісків окупанти три рази здійснили обстріли із мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку наших позицій, біля населеного пункту Новгородське ворог двічі використав міномети 120-го та 82-го калібрів. Біля населених пунктів Широкине та Невельське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

У передмісті Старогнатівки збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Поблизу населеного пункту Опитне ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Гладосове — ще й зі станкових протитанкових гранатометів.

Цитата

“Неподалік Мар’їнки противник двічі відкривав вогонь із автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. Вчора один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та відправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця — задовільний.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, — інформують у штабі ООС.

Нагадаємо

У Херсоні відбувся оперативно-штабний збір. Була перевірена готовність України до практичних дій у випадку поширення збройної агресії РФ.

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