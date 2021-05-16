ООС: боевики 16 раз нарушали "режим тишины", есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. За прошедшие сутки, 15 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня, одного военного ранения. Об этом сообщают в штабе ООС, пишет УНН.
Детали
Недалеко от населенного пункта Водяное враг трижды открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. Вблизи Песков оккупанты три раза осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении наших позиций, у населенного пункта Новгородское враг дважды использовал минометы 120-го и 82-го калибров. У населенных пунктов Широкино и Невельске противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.
В пригороде Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи населенного пункта Опытное враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Гладосово — еще и с станковых противотанковых гранатометов.
Цитата
“Неподалеку Марьинки противник дважды открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вчера один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего — удовлетворительное.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ ”, - информируют в штабе ООС.
Напомним
В Херсоне состоялся оперативно-штабной сбор. Была проверена готовность Украины к практическим действиям в случае распространения вооруженной агрессии РФ.