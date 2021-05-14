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В Україні відпрацювали план дій у випадку поширення збройної агресії РФ

Київ • УНН

 • 17897 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. У Херсоні відбувся оперативно-штабний збір. Була перевірена готовність України до практичних дій у випадку поширення збройної агресії РФ. Зокрема, щодо можливого нападу РФ вглиб суверенної території України, передає УНН із посиланням на СБУ.

В Україні відпрацювали план дій у випадку поширення збройної агресії РФ

Деталі

Особливу увагу учасники наради приділили:

- Безпековій ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією кримського півострову

- Перевірці готовності України до практичних дій у випадку поширення збройної агресії РФ та можливого нападу вглиб суверенної території нашої держави

- Протидії терористичним загрозам, розвідувально-підривній активності у прикордонних з Кримом районах

- Застосуванню санкцій щодо осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності та роботи на окупантів

- Формуванню доказової бази та стану розкриття кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройної агресії РФ проти України.

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Доповнення

У кінці квітня Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму.

Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону.

Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.

За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”.

Москва 22 квітня оголосила про відведення військ.

Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

Зеленський після цього повідомляв про повільне відведення сил РФ від кордону, вбачає небезпеку.

Наразі, за повідомленнями ЗМІ, на кордоні — близько 80 тис. осіб російського контингенту.

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