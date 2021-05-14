В Україні відпрацювали план дій у випадку поширення збройної агресії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Херсоні відбувся оперативно-штабний збір. Була перевірена готовність України до практичних дій у випадку поширення збройної агресії РФ. Зокрема, щодо можливого нападу РФ вглиб суверенної території України, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
Особливу увагу учасники наради приділили:
- Безпековій ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією кримського півострову
- Перевірці готовності України до практичних дій у випадку поширення збройної агресії РФ та можливого нападу вглиб суверенної території нашої держави
- Протидії терористичним загрозам, розвідувально-підривній активності у прикордонних з Кримом районах
- Застосуванню санкцій щодо осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності та роботи на окупантів
- Формуванню доказової бази та стану розкриття кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройної агресії РФ проти України.
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Доповнення
У кінці квітня Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму.
Контекст
Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону.
Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.
За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.
Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”.
Москва 22 квітня оголосила про відведення військ.
Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.
Зеленський після цього повідомляв про повільне відведення сил РФ від кордону, вбачає небезпеку.
Наразі, за повідомленнями ЗМІ, на кордоні — близько 80 тис. осіб російського контингенту.