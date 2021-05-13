У МВС заявили про ризик подальшої зміни кордонів України з боку РФ

Цитата

“Ми розуміємо, що навіть нещодавні події, пов’язані з нарощуванням військового потенціалу біля кордонів нашої держави, ми розуміємо, що існує суттєвий ризик подальшої незаконної зміни кордонів з боку РФ. Адже під прикриттям так званих „планових навчань“ відбувається нарощування військового ударного потенціалу”, — сказала Ковальчук.

Зі слів заступниці міністра, такі кроки змушують Україну створювати заходи, спрямовані на посилення захисту державного кордону.

Що було раніше

Міністр оборони України Андрій Таран напередодні заявив, що Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, на сьогодні можна говорити про відведення лише 4 тисяч військових з цієї ділянки.



Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону.



Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.

За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”.

Москва 22 квітня оголосила про відведення військ.

Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

Зеленський після цього повідомляв про повільне відведення сил РФ від кордону, вбачає небезпеку.

Наразі, за повідомленнями ЗМІ, на кордоні — близько 80 тис. осіб російського контингенту.