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В МВД заявили о риске дальнейшего изменения границ Украины со стороны РФ

Киев • УНН

 • 22069 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. На фоне военного наращивания у границ Украины, пока существует существенный риск дальнейшего незаконного изменения границ со стороны России. Об этом сказала заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук в рамках выступления на форуме "Украина 30. Безопасность страны", передает корреспондент УНН.

В МВД заявили о риске дальнейшего изменения границ Украины со стороны РФ

Цитата

"Мы понимаем, что даже недавние события, связанные с наращиванием военного потенциала у границ нашего государства, мы понимаем, что существует существенный риск дальнейшего незаконного изменения границ со стороны РФ. Ведь под прикрытием так называемых "плановых учений" происходит наращивание военного ударного потенциала", - сказала Ковальчук.

По словам заместителя министра, такие шаги заставляют Украину создавать мероприятия, направленные на усиление защиты государственной границы.

Что было раньше

Министр обороны Украины Андрей Таран накануне заявил, что Россия очень медленно отводит войска от границы с Украиной, на сегодня можно говорить об отводе всего 4 тысяч военных с этого участка.

Контекст

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы.

Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.

По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тыс. военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".

Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

Зеленский после этого сообщал о медленном отведении сил РФ от границы, видит опасность.

Сейчас, по сообщениям СМИ, на границе - около 80 тыс. человек российского контингента.

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