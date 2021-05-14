В Украине отработали план действий в случае распространения вооруженной агрессии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Херсоне состоялся оперативно-штабной сбор. Была проверена готовность Украины к практическим действиям в случае распространения вооруженной агрессии РФ. В частности, относительно возможного нападения РФ вглубь суверенной территории Украины, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Особое внимание участники совещания уделили:
- ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией крымского полуострова
- проверке готовности Украины к практическим действиям в случае распространения вооруженной агрессии РФ и возможного нападения вглубь суверенной территории нашего государства
- противодействие террористическим угрозам, разведывательно-подрывной активности в приграничных с Крымом районах
- применение санкций в отношении лиц, причастных к финансированию террористической деятельности и работы на оккупантов
- формирование доказательной базы и состояния раскрытия уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВД заявили о риске дальнейшего изменения границ Украины со стороны РФ
Дополнение
В конце апреля Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма.
Контекст
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы.
Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.
По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тыс. военнослужащих.
Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".
Москва 22 апреля объявила об отводе войск.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.
Зеленский после этого сообщал о медленном отведении сил РФ от границы, видит опасность.
Сейчас, по сообщениям СМИ, на границе - около 80 тыс. человек российского контингента.