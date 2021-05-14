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В Украине отработали план действий в случае распространения вооруженной агрессии РФ

Киев • УНН

 • 17897 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Херсоне состоялся оперативно-штабной сбор. Была проверена готовность Украины к практическим действиям в случае распространения вооруженной агрессии РФ. В частности, относительно возможного нападения РФ вглубь суверенной территории Украины, передает УНН со ссылкой на СБУ.

В Украине отработали план действий в случае распространения вооруженной агрессии РФ

Детали

Особое внимание участники совещания уделили:

- ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией крымского полуострова

- проверке готовности Украины к практическим действиям в случае распространения вооруженной агрессии РФ и возможного нападения вглубь суверенной территории нашего государства

- противодействие террористическим угрозам, разведывательно-подрывной активности в приграничных с Крымом районах

- применение санкций в отношении лиц, причастных к финансированию террористической деятельности и работы на оккупантов

- формирование доказательной базы и состояния раскрытия уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Дополнение

В конце апреля Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма.

Контекст

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы.

Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.

По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тыс. военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".

Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

Зеленский после этого сообщал о медленном отведении сил РФ от границы, видит опасность.

Сейчас, по сообщениям СМИ, на границе - около 80 тыс. человек российского контингента.

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