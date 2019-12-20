ООС: боевики два раза обстреляли украинские позиции

Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксирован рядом с населенным пунктом Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера, 19 декабря, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала этих суток, 20 декабря, российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного. Потерь с нашей стороны не было.

Напомним, на участках разведения ситуация стабильная.