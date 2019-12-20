ООС: бойовики два рази обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. 19 грудня збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Вночі 20 грудня було ще одне порушення режиму тиші. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу штабу ООС.
Обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано поруч населеного пункту Троїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Вчора, 19 грудня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
З початку цієї доби, 20 грудня, російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцям Невельського та Славного. Втрат з нашого боку не було.
Нагадаємо, на ділянках розведення ситуація стабільна.