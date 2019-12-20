На ділянках розведення ситуація стабільна – ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На всіх трьох ділянках розведення ситуація залишається стабільною. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ООС.
"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що представники ДСНС проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів, а співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.
"На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму "тиша", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, в ООС доповіли про ситуацію на ділянках розведення.