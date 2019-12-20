На участках разведения ситуация стабильная - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На всех трех участках разведения ситуация остается стабильной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что представители ГСЧС проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов, а сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
"На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "тишина", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ООС доложили о ситуации на участках разведения.