ООС: боевики девять раз нарушили "режим тишины", есть погибший

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. За прошедшие сутки, 20 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Что известно

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север”, недалеко от населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы — из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем. По позициям наших воинов в пригороде Лебединского — оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино — вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

“В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение”, — сообщили в штабе и добавили, что командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Реакция украинской стороны

“На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

“Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО. Российские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Южное, Шумы и Водяное Донецкой области с применением запрещенного минскими договоренностями вооружение с целью создания информационных поводов для населения временно оккупированных территорий и дискредитации украинской стороны. Все обстрелы были прицельными и велись с целью нанесения потерь подразделениям Вооруженных Сил Украины”, — сообщили в штабе.

Добавляется, что также было зафиксировано проведение инженерных работ по расширению и обустройству новых оборонительных позиций у донецкого аэропорта в направлении позиций наших защитников.

“Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности. Украинская сторона СЦКК своевременно реагировала на нарушения режима тишины вооруженными формированиями РФ и через установленный координационный механизм отправляла запросы на введение режима „Тишина“.

Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств”, — говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра 21 марта, обстрелов не зафиксировано.

“Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня”, — резюмировали в штабе.

Напомним

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что только безоговорочное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе является важнейшим условием, без которого невозможно дальнейшее согласование шагов сторон переговоров. Попытки говорить о политическом урегулировании без того, чтобы было достигнуто военное, заранее бесперспективны.

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