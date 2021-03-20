Україна не бачить перспектив в перемовинах без дотримання всеосяжного режиму припинення вогню - ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Українська делегація у Тристоронній контактній групі заявила, що тільки беззастережне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі є найважливішою умовою, без якої неможливе подальше узгодження кроків сторін переговорів. Спроби говорити про політичне врегулювання без того, щоб було досягнуто військове, заздалегідь безперспективні. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ТКГ.
Цитата
"Повернення до повного і всеосяжного припинення вогню, необхідність якого була декларована усіма учасниками політичних консультацій у рамках відеоконференції Н4 на рівні політичних радників, є головною умовою успішності подальших переговорів з усіх інших питань", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Представники Української ТКГ наголосили на важливості повернення до "беззастережного дотримання і виконання домовленостей, досягнутих в минулому році і, головне, - посилення ефективного контролю за їх виконанням".
Українська ТКГ відзначила, що подальше узгодження кроків сторін не має сенсу в разі, якщо не виконана головна, базова умова - досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню. Тільки в такому випадку можливе "просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних".
Україна очікує, що з цією метою СММ ОБСЄ відповідно до свого мандату посилить моніторинг та здійснення фіксації можливих порушень РПО.
"Очікуємо відповідних зусиль і від російської сторони", - додали в ТКГ.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом має з'явитися розуміння, коли відбудеться зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) може відбутися вже в квітні.
Зеленський заявляв, що у випадку, якщо "нормандська" зустріч не відбудеться, то він знайде інший формат переговорів з кожною зі сторін.