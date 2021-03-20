Україна не бачить перспектив в перемовинах без дотримання всеосяжного режиму припинення вогню - ТКГ

Цитата

"Повернення до повного і всеосяжного припинення вогню, необхідність якого була декларована усіма учасниками політичних консультацій у рамках відеоконференції Н4 на рівні політичних радників, є головною умовою успішності подальших переговорів з усіх інших питань", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Представники Української ТКГ наголосили на важливості повернення до "беззастережного дотримання і виконання домовленостей, досягнутих в минулому році і, головне, - посилення ефективного контролю за їх виконанням".

Українська ТКГ відзначила, що подальше узгодження кроків сторін не має сенсу в разі, якщо не виконана головна, базова умова - досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню. Тільки в такому випадку можливе "просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних".

Україна очікує, що з цією метою СММ ОБСЄ відповідно до свого мандату посилить моніторинг та здійснення фіксації можливих порушень РПО.

"Очікуємо відповідних зусиль і від російської сторони", - додали в ТКГ.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом має з'явитися розуміння, коли відбудеться зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) може відбутися вже в квітні.

Зеленський заявляв, що у випадку, якщо "нормандська" зустріч не відбудеться, то він знайде інший формат переговорів з кожною зі сторін.