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Украина не видит перспектив в переговорах без соблюдения всеобъемлющего режима прекращения огня - ТКГ

Украина не видит перспектив в переговорах без соблюдения всеобъемлющего режима прекращения огня - ТКГ

Киев  •  УНН

 • 21106 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что только безоговорочное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе является важнейшим условием, без которого невозможно дальнейшее согласование шагов сторон переговоров. Попытки говорить о политическом урегулировании без того, чтобы было достигнуто военное, заранее бесперспективны. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ТКГ.

Цитата

"Возвращение к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, необходимость которого была декларирована всеми участниками политических консультаций в рамках видеоконференции Н4 на уровне политических советников, является главным условием успешности дальнейших переговоров по всем другим вопросам", - говорится в сообщении.

Детали

Представители Украинской ТКГ отметили важность возвращения к "безоговорочному соблюдению и выполнению договоренностей, достигнутых в прошлом году и, главное, - усиление эффективного контроля за их выполнением".

Украинская ТКГ отметила, что дальнейшее согласование шагов сторон не имеет смысла в случае, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня. Только в таком случае возможно "продвижение по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим".

Украина ожидает, что с этой целью СММ ОБСЕ в соответствии со своим мандатом усилит мониторинг и осуществление фиксации возможных нарушений РПО.

"Ожидаем соответствующих усилий и от российской стороны", - добавили в ТКГ.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время появиться понимание, когда состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки".

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, что встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) может состояться уже в апреле.

Зеленский заявлял, что в случае, если "нормандская" встреча не состоится, то он найдет другой формат переговоров с каждой из сторон.

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