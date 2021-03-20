Украина не видит перспектив в переговорах без соблюдения всеобъемлющего режима прекращения огня - ТКГ

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что только безоговорочное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе является важнейшим условием, без которого невозможно дальнейшее согласование шагов сторон переговоров. Попытки говорить о политическом урегулировании без того, чтобы было достигнуто военное, заранее бесперспективны. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ТКГ.