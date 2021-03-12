Кравчук допустив "нормандський" саміт у квітні

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"Зараз йде велика робота на рівні політичних радників, де бере участь (керівник Офісу Президента України Андрій) Єрмак і, відповідно, радники: Козак - радник Путіна - й інші. Вони якраз і вирішують це головне питання - зустріч на найвищому рівні. Планується, десь, мабуть, на квітень", - сказав Кравчук.

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При цьому він сказав, що як воно буде насправді, сказати важко, бо передбачити позицію Росії дуже важко, вона змінюється "буквально кожен день".

З приводу ймовірної зустрічі Зеленського окремо з кожним лідером "нормандської четвірки", зокрема, "віч-на-віч з Путіним", про що говорив Президент України як про альтернативу "нормандського" саміту, якщо такий не відбудеться, Кравчук вважає, що "це реально можливо".

"От питання, формат, тему зустрічі теж мають готувати міністри закордонних справ, спеціальні люди, які завжди готують... Якщо така зустріч буде підготовлена, і Путін погодиться, і Зеленський з порядком денним погодиться, тоді зустріч має відбутися", - висловився Кравчук.

Доповнення

Тим часом, російські ЗМІ з посиланням на джерела вказують, що у графіку Путіна поки немає зустрічі "нормандських" лідерів в квітні.