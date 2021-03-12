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Кравчук допустил "нормандский" саммит в апреле

Кравчук допустил "нормандский" саммит в апреле

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, что встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) может состояться уже в апреле. Об этом он сказал журналистам в пятницу, 12 марта, передает УНН.

Цитата:

"Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где участвует (руководитель Офиса Президента Украины Андрей) Ермак и, соответственно, советники: Козак - советник Путина - и другие. Они как раз и решают главный вопрос - встреча на высшем уровне. Планируется, где-то, видимо, на апрель", - сказал Кравчук.

Детали

При этом он отметил, что как оно будет на самом деле, сказать трудно, потому что предсказать позицию России очень трудно, она меняется "буквально каждый день".

По поводу возможной встречи Зеленского отдельно с каждым лидером "нормандской четверки", в частности, "с глазу на глаз с Путиным", о чем говорил Президент Украины как об альтернативе "нормандского" саммита, если таковой не состоится, Кравчук считает, что "это реально возможно".

"Вот вопрос, формат, тему встречи должны готовить министры иностранных дел, специальные люди, которые всегда готовят... Если такая встреча будет подготовлена, и Путин согласится, и Зеленский с повесткой дня согласится, тогда встреча должна состояться", - высказался Кравчук.

Дополнение

Между тем, российские СМИ со ссылкой на источники указывают, что в графике Путина пока нет встречи "нормандских" лидеров в апреле.

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