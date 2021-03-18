Зеленський: скоро з'явиться розуміння, коли відбудеться зустріч "нормандської четвірки"

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"Я вважаю, що найближчим терміном повинно з'явитися розуміння, коли лідери "нормандської четвірки" зустрінуться. Але паралельно я готовий зустрітися окремо з усіма лідерами "нормандської четвірки" і з лідерами інших країн, які підтримують незалежність України…щоб війна на сході закінчилася", - розповів Зеленський.

Доповнення

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) може відбутися вже в квітні.

Зеленський заявляв, що у випадку, якщо "нормандська" зустріч не відбудеться, то він знайде інший формат переговорів з кожною зі сторін.