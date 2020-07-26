ООС: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вражеские обстрелы. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центре Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил", - сказал Шаравара.
По его словам, в утреннюю пору, противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи Авдеевки, при этом используя минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а из гранатометов различных систем враг вел обстрел опорных пунктов Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Широкино.
"Кроме того, по защитникам Водяного российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. В некоторых случаях, украинские военные оперативно открывали адекватный огонь из имеющихся огневых средств, при этом неукоснительно следуя Минским договоренностям", - рассказал Шаравара.
Шаравара отметил, что по имеющейся информации, с началом текущего дня, боевых потерь среди украинских защитников, нет.
Напомним, подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года.