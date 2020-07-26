ООС: бойовики чотири рази обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 26 липня. УНН. З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано чотири ворожі обстріли. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.

“Від початку поточної доби, станом на 12:00, окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил”, — сказав Шаравара.

За його словами, в ранкову пору, противник обстріляв позиції українських захисників поблизу Авдіївки, при цьому використовуючи міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а з гранатометів різних систем ворог вів обстріл опорних пунктів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне та Широкине.

“Крім того, по оборонцях Водяного російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17. В деяких випадках, українські військові оперативно відкривали адекватний вогонь у відповідь з наявних вогневих засобів, при цьому неухильно дотримуючись Мінських домовленостей”, — розповів Шаравара.

Шаравара наголосив, що за наявною інформацією, з початком поточної доби, бойових втрат серед українських захисників, немає.

Нагадаємо, підрозділи зі складу Об’єднаних сил почали підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року.

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