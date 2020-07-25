Підрозділи Об’єднаних сил почали підготовку до повного припинення вогню: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Підрозділи зі складу Об’єднаних сил почали підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
"Підрозділи зі складу Об’єднаних сил почали підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року. За масштабом, подібних заходів не було за весь період проведення операції", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у пресцентрі, додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на виконання досягнутих домовленостей впроваджуються на місцях.
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"Починаючи із 00.01 27 липня, на кожній з наших позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН", - йдеться у повідомленні.
У пресцентрі наголошують, що "такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил від виконання бойових завдань та попередити ймовірні провокації. Водночас, не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує 51 стаття Статуту ООН".
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"Ми чітко усвідомлюємо, що на деяких ділянках лінії розмежування можуть відбутися різні провокативні дії противника з метою зірвати перемир’я. Так уже неодноразово відбувалося: попередні домовленості про припинення вогню за понад шість років бойових дій на Донбасі дозволяли говорити про зменшення кількості обстрілів лише певний час, після чого, зривалися з вини збройних формувань РФ", - зазначено у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 повинен дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню.