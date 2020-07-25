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Подразделения Объединенных сил начали подготовку к полному прекращению огня: что известно

Подразделения Объединенных сил начали подготовку к полному прекращению огня: что известно

Киев  •  УНН

 • 18705 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

"Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года. По масштабу, подобных мероприятий не было за весь период проведения операции", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-центре, дополнительные меры по усилению режима прекращения огня на выполнение достигнутых договоренностей внедряются на местах.

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"Начиная с 00.01 27 июля, на каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и которые непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отмечают, что "такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН".

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"Мы четко осознаем, что на некоторых участках линии разграничения могут произойти различные провокационные действия противника с целью сорвать перемирие. Так уже неоднократно происходило: предварительные договоренности о прекращении огня за более чем 6 лет боевых действий на Донбассе позволяли говорить об уменьшении количества обстрелов лишь определенное время, после чего, срывались по вине вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдатся режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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