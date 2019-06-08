ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции украинских военных, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала уже этих суток, по состоянию на 12.00, зафиксировано четыре вражеские огневые провокации. Как свидетельствуют данные штаба операции, враг продолжает применять артиллерию 122-го калибра", - отметил Мотузяник.
Так, сегодня утром в районе н.п. Водяное и Лебединское оккупационные войска осуществили два огневые налеты на позиции украинских военных с применением артиллерийских систем калибра 122 мм.
В 7:20 в районе Водяного противник потратил 65 снарядов и совершил 28 выстрелов из танков, а у Лебединского выпустил в сторону местных украинских позиций 53 снаряда 122 калибра.
Кроме того, враждебные выстрелы фиксировались ночью у Широкино и Красногоровки, где оккупант вел огонь из пулеметов крупных калибров.
Вследствие вражеского артиллерийского огня сегодня один военнослужащий получил боевое травмирование, и теперь получает медицинскую помощь.
Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 28 обстрелов позиций украинских военных, есть погибшие и раненые.