ООС: бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. З початку доби ворог чотири рази обстріляв позиції українських військових, внаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Від початку вже цієї доби, станом на 12.00, зафіксовано чотири ворожі вогневі провокації. Як свідчать дані штабу операції, ворог продовжує застосовувати артилерію 122-го калібру", - зазначив Мотузяник.
Так, сьогодні вранці в районі н.п. Водяне і Лебединське окупаційні війська здійснили два вогневі нальоти на позиції українських військових із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм.
О 07:20 в районі Водяного противник витратив 65 снарядів та здійснив 28 пострілів з танків, а біля Лебединського випустив у бік тамтешніх українських позицій 53 снаряди 122 калібру.
Окрім того, ворожі постріли фіксувалися цієї ночі біля Широкіного та Красногорівки, де окупант вів вогонь з кулеметів великих калібрів.
Внаслідок ворожого артилерійського вогню сьогодні один військовослужбовець зазнав бойового травмування, і наразі отримує медичну допомогу.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 28 обстрілів позицій українських військових, є загиблі та поранені.