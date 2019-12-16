ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 16 декабря. УНН. 15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.