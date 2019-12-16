ООС: бойовики 7 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. 15 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські окупаційні війська здійснили 1 обстріл:
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- поблизу Лебединського — зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” зафіксовано 6 ворожих обстрілів:
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- неподалік Луганського — зі станкових протитанкових гранатометів;
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- двічі біля Кримського — з СПГ, РПГ та підствольних гранатометів;
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- в районі Хутора Вільного — з автоматичних гранатометів;
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- неподалік Світлодарська — з СПГ та автоматичних гранатометів;
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- поблизу Зайцевого — зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
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Вчора, 15 грудня, поранень зазнали два військовослужбовця Об’єднаних сил.
З початку цієї доби, 16 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.