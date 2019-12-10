ООС: боевики 6 раз нарушали режим тишины

“На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики осуществили 3 обстрелы: неподалеку Майорска — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Кондрашевской Новой — из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; у Шумов — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” зафиксировано 3 вражеских обстрелов по укреплениям Объединенных сил: у Лебединского — из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды неподалеку Павлополя — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

“Сегодня, 10 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, на “нормандской встречи” согласовали прекращении огня до Нового года.